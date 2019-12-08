08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oluyor.
ANTALYASPOR: 1 - TRABZONSPOR: 1 (17' Celustka | 3' Sörloth)
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Antalya
SAAT: 16:30
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: BeIN Sports 1
ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Diego, Celustka, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Hakan, Fredy
YEDEKLER: Boffin, Salih, Gelson, Tarık, Yekta, Chico, Serdar, Harun, Amilton, Aatif
TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Ivanildo, Abdurrahim, Hosseini, Onazi, Doğan, Fıratcan, Cafer, Avdijaj, Ekuban
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
MAÇTAN NOTLAR
KADRO ZENGİNLEŞTİ
Sezon başından beri sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro derinliğini kaybeden ve büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, bazı isimlerin sakatlıktan dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da eli güçleniyor. Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak dışında sakat oyuncusu bulunmayan bordo-mavililerde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 11'de sahada olan Calep Ekuban ve Daniel Sturrıdge gibi önemli isimlerin kadroda olması deneyimli teknik adamını ileri uçta elini güçlendirdi.
SOSA CEZALI
Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa, Antalyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.
47. RANDEVU
Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililerin 28, Antalyaspor'un ise 8 galibiyeti var. 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin attığı 84 gol karşılık, kırmızı beyazlılar ise 44 golle karşılık verdi.
DEPLASMANDA SADECE 1 YENİLGİ
Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 kez yenildi. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve MKE Ankaragücü 3-0 mağlup etti. Sivasspor'a ise 2-1 mağlup olmuştu.
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