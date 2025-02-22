Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Soner Dikmen ve Braian Samudio kaydetti. Lacivert-beyazlıların tek golü Haris Hajradinovic'ten (pen.) geldi.
Antalyaspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 2-1 kazandı.
Akdeniz ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle maçtan üç puanla ayrıldı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 10'da Soner Dikmen ile 42'de Braian Samudio kaydetti.
Kasımpaşa'nın tek golü 90+5'te penaltıdan Hajradinovic'ten geldi.
Evinde 3 maç sonra kazanan Emre Belözoğlu'nun ekibi puanını 30'a çıkarıp tehlikeli bölgeden uzaklaşırken, üst üste ikinci mağlubiyetini alan Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...