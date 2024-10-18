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        Antalyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, Antalya deplasmanında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Öte yandan Antalyaspor zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Antalyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:50
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        • 1

          Antalyaspor- Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Lige verilen milli aranın ardından sarı kırmızılılar, gözünü Antalyaspor maçına çevirdi. Lig'de oynadığı maçlarda tek puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşayan cimbom 22 puanla birinci sırada yer alıyor. Öte yandan Alex De Souza yönetiminde 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrılan Antalyaspor 14. basamakta bulunuyor. Peki, Antalyaspor- Galatasaray mücadelesi ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

        • 2

          ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Antalyaspor- Galatasaray maçı 19 Ekim Cumartesi (yarın) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Kritik mücadele beIN Sports 1 üzerinden naklen yayınlanacak.

        • 4

          KAMP KADROSU AÇIKLANDI!

          Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

          Sarı kırmızılı takımda, Elias Jelert, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir kadroda yer almadı.

          Sakatlığını atlatan Victor Osimhen ile Hakim Ziyech ise kafilede kendine yer buldu.

        • 5

          İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

          Fernando Muslera, İsmail Jacobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro İcardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Michy, Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı

        • 6

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Icardi

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