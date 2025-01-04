Antalyaspor - Eyüpspor: 1-4 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, konuk ekip Eyüpspor maçtan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri 32'de ve 35'te (pen.) Mame Thiam, 41'de Ahmed Kutucu ve 62'de Prince Ampem kaydetti.

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Akdeniz ekibinin tek golü ise 48'de Ramzi Safuri'den geldi.

Ligde 2 maç sonra kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 30'a çıkardı ve maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.

Üst üste 2. kez mağlup olan Alex'in çalıştırdığı 11. sıradaki Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 66 Samudio), Kaluzinski, Soner Dikmen (Dk. 11 Safuri), Larsson (Dk. 82 Milosevic), Van de Streek (Dk. 83 Gerxhaliu), Gaich (Dk. 66 Djenepo) ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın (Dk. 74 Emre Akbaba), Claro, Caner Erkin (Dk. 63 Umut Meraş), Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 63 Emre Mor), Ahmed Kutucu (Dk. 85 Dorukhan Toköz), Ampem, Thiam Goller: Dk. 32 ve 35 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 41 Ahmed Kutucu, Dk. 62 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 48 Safuri (Onvo Antalyaspor) Sarı kartlar: Dk. 34 Veysel Sarı, Dk. 67 Thalisson (Onvo Antalyaspor), Dk. 53 Vezo, Dk. 67 Caner Erkin (Yedek kulübesi), Dk. 79 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)