        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor Erol Bulut ile anlaştı - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor Erol Bulut ile anlaştı

        Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşma sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 17:25 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:55
        Antalyaspor Erol Bulut ile anlaştı
        Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etmeye hazırlanıyor.

        Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, yapılan değerlendirmeler sonucunda tercihini Erol Bulut'tan yana kullandı.

        Antalyaspor ile prensip anlaşmasına varan Erol Bulut, resmi sözleşmeye imza atmak üzere Antalya'ya geldi.

        Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yapan Erol Bulut, son olarak Cardiff City'yi çalıştırmıştı.

        Habertürk Anasayfa