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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor'da Mehmet Aurelio: Son saniyeye kadar pes etmedik - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'da Mehmet Aurelio: Son saniyeye kadar pes etmedik

        Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Adana Demirspor galibiyetine ilişkin, "Bizim için önemli olan son ana kadar, son saniyeye kadar pes etmemek oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 23:50 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:50
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        "Son saniyeye kadar pes etmedik!"
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Bu akşam Adana Demirspor'a karşı zor bir maç ortaya koyduğumuzu söylemek isterim, maçtan önce de bunu söylemiştim. Larsson'un harika golüyle 1-0 öne geçtik. Daha sonrasında rakip duran toptan beraberliği yakaladı. Ama bizim için önemli olan son ana kadar, son saniyeye kadar pes etmemek oldu. Samudio'nun da kafa golüyle 2-1 öne geçtik ve bu harika zaferi elde ettik" dedi.

        Takımın 5 haftalık durumunu da değerlendiren Aurelio, "Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Bugüne kadar aldığımız tüm sonuçlardan memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü Beşiktaş'a ve Başakşehir'e karşı maç kaybettik. Açıkçası çok gol yiyerek bu maçları kaybettik, bunları iyileştirmemiz gerekiyor. Ama bu bir süreç ve biz de şu an da bu sürecin içerisindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü aldığımız galibiyet belki de bu sürecin bir başlangıcıydı, çok iyi bir sonuç elde ettik bugün ve bu bu iyi sonuçların devam etmesini diliyorum" dedi.

        Öte yandan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadı.

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