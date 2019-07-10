10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yüksek rakımı ve serin havası nedeniyle Erzurum'da kampa giren Antalyaspor, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezon için genç yetenekleri transfer eden Akdeniz ekibi, yapılacak takviyelerle kadro zenginliğini oluşturup yeni sezona iddialı başlamak istiyor.
Teknik direktör Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, kamp dönemine öncelikli genç oyuncularla başladıklarını ardından ana kadrodan dahil olan oyuncularla Antalya'da çalışma yaptıklarını söyledi. İzinli olan iki futbolcu dışında tam kadro olarak Erzurum'da kampa girdiklerini ifade eden Korkmaz, "Angolalı futbolcumuz Fredy'e Afrika Kupası dolayısıyla izin verdik. Amilton'un da yeni bebeği oldu. Yarın veya öbür gün o da aramızda olacak. Çok güzel bir ortamdayız. Hava ve sahalar güzel olunca çalışmalar da iyi gidiyor" dedi.
"HEDEF, SEZON İÇİNDE ORTAYA ÇIKACAK"
Bülent Korkmaz, belirlenen hedeflere ulaşmak için maç kazanmak gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Maç kazanmadan gerçek hedefimiz ortaya çıkmaz. Aklımızda şu kadar puan toplayacağız, bu sırada bitireceğiz diye bir şey yok. Oynadığımız maçları kazandıktan sonra, mağlup olduğumuz, kazandığımız maçlar da olacak. Ona göre hedef sezon içinde ortaya çıkacak. Öncelikle sakatlık yaşamadan iyi bir kamp dönemi geçirmeyi arzuluyoruz. Ligde de maçlarımızı iyi oynayıp kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."
Kadroya kattıkları Aatıf Chahechouhe'nun çok kaliteli ve özel bir oyuncu olduğunu anlatan Korkmaz, bunun dışında yeni transferler de yapmayı planladıklarını bildirdi. Kadrolarına genç futbolcuları da dahil ettiklerini anımsatan Bülent Korkmaz, şunları kaydetti:
"Bunun yanında Fatih Karagümrük'ten takip ettiğimiz genç, yetenekli orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u aldık. Genç bir arkadaşımız da kadroya katıldı, Harun Kavaklıdere. Büyük Harun'umuz vardı, küçük Harun'umuz da var. O da kendini geliştirirse takımda olacak. Transfer çalışmaları devam edecek. Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz. Geçen sezonun 2. yarısından itibaren planlı olarak izlediğimiz oyuncular var. 2. kamp döneminde bizimle olurlar diye düşünüyoruz."
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