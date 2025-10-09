Antalyaspor'da Erol Bulut sesleri!
Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etmeye hazırlanıyor.
Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, yapılan değerlendirmeler sonucunda tercihini Erol Bulut'tan yana kullandı.
HT Spor yorumcusu Ömer Necati Albayrak'ın aktardığı bilgiye göre, Antalyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.
Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yapan Erol Bulut, son olarak Cardiff City'yi çalıştırmıştı.