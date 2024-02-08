Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları bugün oynanacak 2 maçla sona eriyor. Turnuvaya 5. turdan katılan Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş takımında önemli eksiklikler bulunuyor. Beşiktaş'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maç çeyrek finalisti belirleyecek. İşte, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına ilişkin detaylar...
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ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Emrecan, Amartey, Gedson, Ghezzal, Rashica, Rebic, Semih
Antalya: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Larsson, Safuri, Saric, Bytyqi, Buksa
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BEŞİKTAŞ'TA 7 OYUNCU EKSİK
Beşiktaş'ta tedavileri süren Omar Colley, Vincent Aboubakar, Salih Uçan ve yeni transfer Jonas Svensson, Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları uzun süredir devam eden, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.
Antalyaspor'da ise geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Shalom Yehezkel dışında eksik bulunmuyor.
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SON 16'YA NASIL GELİNDİ?
Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.
Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
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ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu.
6-7 Şubatta oynanan ve çeyrek finale yükselen takımlar:
Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan Gençlerbirliği- Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçlarının galibi son çeyrek finalistleri belirleyecek.