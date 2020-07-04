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Antalyaspor - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Antalyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Ligde son 10 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Başakşehir, 60 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor

04.07.2020 - 20:10 | Güncelleme: ABONE OL
antalyaspor başakşehir maçı

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 30. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. Ligde son 10 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Medipol Başakşehir, 60 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turuncu-lacivertli takım, ligde son 5 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda giriyor.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da puan hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda teknik ekip ve futbolcular ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp, kulüp tarihinde yeni başarılara adını yazdırmayı istiyor.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR

STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 2
SAKAT: Bahadır (Antalyaspor) Azubuike (Başakşehir)
CEZALI: Hakan (Antalyaspor) Visca, Mahmut, Aleksic (Başakşehir)

ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Sinan, Bünyamin, Podolski, Fredy, Jahovic Medipol
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

3 EKSİK

İstanbul ekibinde kart cezalıları Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

EPUREANU VE CRIVELLI CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise Boffin, Ferhat, Gustavo, Podolski, Mukairu, Jahovic, Sinan kart cezası sınırında yer alıyor.

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