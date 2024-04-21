Antalyaspor: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, evinde Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2. yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Adam Buksa ve Zymer Bytyqi'den geldi. Hatayspor'un tek golünü ise Dele-Bashiru attı. Ev sahibi ekip puanını 45'e yükseltirken, Hatayspor 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67'de Adam Buksa ve 90+2. dakikada Zymer Bytyqi attı. Hatayspor'un golünü ise 26. dakikada Dele-Bashiru attı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 45'e yükseltti. Hatayspor ise 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.