Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Antalyaspor'un golünü 40. dakikada Erdoğan Yeşilyurt attı. MKE Ankaragücü'nün golünü ise 64. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
İki Takımın sahadan birer puanla ayrılmasının ardından Akdeniz temsilcisi puanını 42'ye, MKE Ankaragücü ise 34'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3’üncü dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Leroy Fer’in ara pasında topla buluşan Yusuf Özdemir’in kaleci ile karşı karşıya vuruşunu kaleci Nita kurtardı.
5’inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Richard’ın ortasında topa iyi yükselen Ahmed Hassan’ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1
19’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Uğuz Aydın’ın pasında topla buluşan Ahmed Hassan’ın müsait pozisyondaki şutu savunmaya çarparak kornere gitti.
30’uncu dakikada gelişen Gaziantep FK atağında savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşan Markovic, topla birlikte ceza sahasına girdi. Markovic’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şut az farkla auta çıktı.
32’nci dakikada orta alandan başlayan Alanyaspor atağında Ahmed Hassan’ın aşırtma ara pasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şut ağlara gitti: 0-2
46’ncı dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Dragus’un ceza sahası içerisine ortasında Monterio’nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
71’inci dakikada savunmada kaybedilen topu alan Efecan Karaca topu Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz’un ara pasında topla buluşan Ahmed Hassan’un vuruşu ağlara gitti: 0-3
77’nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bikel’in ortasında top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışındaki Mustafa Eskihellaç’ın sert şutu direkten döndü.
82’nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ogün’ün doğrudan kaleye sert şutu direkten döndü.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-0’lık konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.