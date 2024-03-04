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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 21:55 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:55
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        Antalyaspor üç puanı tek golle aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

        Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson attı.

        Bu sonucun ardından Akdeniz temsilcisi puanını 38'e yükseltti, Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Akdeniz ekibi, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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