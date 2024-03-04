Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 |MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson attı.
Bu sonucun ardından Akdeniz temsilcisi puanını 38'e yükseltti, Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Akdeniz ekibi, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.