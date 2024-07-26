Antalya ve Afyonkarahisar'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde kuvvetli yağış başladı, fırtına çıktı.

Yollarda oluşan su birikintileri ve ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Polis ve itfaiye ekipleri, kentte çalışma yaptı.

METREKAREYE 34,8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atila Altunbulak, kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 34,8 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Yağış sonrası konut ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığını dile getiren Altunbulak, şöyle konuştu:

"Kent merkezimizde 39 su baskını ihbarı alındı. Bunlara AFAD'tan 25 personelimiz ile Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri ve diğer unsurlar müdahale etti. İlçelerimizdeki bazı yollardaki toprak birikmelerinin temizlenmesi çalışmalarını da İl Özel İdaresi ve ilçe ile belde belediye ekiplerimiz yürüttü. Su baskınlarının konut ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarında olduğunu gördük. Ekiplerimiz, motopomp ve dalgıç pompalarla suyu tahliye etmiş durumda."

Altunbulak, çalışmaların Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz'un koordinasyonunda yapıldığını belirterek, su basan konut ve iş yerlerindeki hasarın tespit edileceğini kaydetti.