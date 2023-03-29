Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Antalya Tramvay Durakları: Antalya Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Antalya tramvay durakları: Antalya tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri

Antalya’da yer alan tramvay yolcu sistemi vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Antalya tramvay hattının güzergahı ve sefer saatleri hakkında detayları sizler için derledik.

Giriş: 29.03.2023 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya Tramvay Durakları: Antalya Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
HABERTURK.COM

Antalya Tramvay Durakları

Antray olarak bilinen Antalya tramvay hattı T1A’dır. Peki Antalya tramvay durakları isimleri neler?

  • - Havalimanı, Yonca Kavşak, Sinan, Yenigöl, Altınova, Cırnık, Demokrasi, Topçular, Kışla, Meydan, Burhanettin Onat, Doğu Garajı, İsmetpaşa, Muratpaşa, Şarampol, Sigorta, Emniyet, Çallı, Dokuma, Pil Fabrikası, Otogar, Vakıf Çiftliği, Ferrokrom, Kepezaltı, Fatih

Antalya tramvay sefer saatleri ise hattına göre değişiyor. T1A sefer saatleri 05.23 ila 23.05 arasındadır ve sefer aralıkları da 14 dakikadır. Bu sebeple birini kaçırırsanız diğerini de bekleyebilirsiniz.

Diğer Antalya Tramvay Hatları

Antalya’nın en yaygın tramvay hattı olan T1A dışında da üç hattı bulunuyor.

İşte T1B, T3 ve T2 hattı tramvayların güzergahları ve sefer saatleri:

  1. T1B Tramvay Hattı: Expo- Fatih
  • - Expo, Aksu, Kurşunlu, Anfaş- Pınarlı, Yonca Kavşak, Sinan, Yenigöl, Altınova, Cırnık, Demokrasi, Topçular, Kışla, Meydan, Burhanettin Onat, Doğu Garajı, İsmetpaşa, Muratpaşa, Şarampol, Sigorta, Emniyet, Çallı, Dokuma, Pil Fabrikası, Otogar, Vakıf Çiftliği, Ferrokrom, Kepezaltı, Fatih

Eğer yolunuz bu durakların geçtiği istikametteyse de T1B hattına binebilirsiniz. Buradaki fark ise havalimanı yoluna dönmüyor oluşudur. Onun dışında geçilen durakların çoğu aynıdır. T1B hareket saatler ise 05.15’te başlar, 22.45’te biter. Buna ek olarak sefer aralıkları da 14 dakikadır.

  1. T3 Tramvay Hattı: Varsak- Müze
  • - Varsak, Kepezpark, Aktoprak, Aydoğmuş, Karşıyaka, Şelale, Süleyman Demirel, Ulubatlı Hasan, Fevzi Çakmak, Kuzeyyaka, Gazi, Sütçüler, Gündoğdu, Yeşilırmak, Kepez Belediye, Şehitler Parkı, Erdem Beyazıt Km., Yıldırım Beyazıt, Zafer, Atatürk, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Üniversite Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Müze.

Eğer Antalya müzelerini gezmek istiyorsanız binmeniz gereken tramvay T3’tür. Bu hattın son durağı Müze’dir ve burada gezebileceğiniz güzel yerler bulunuyor. Aynı zamanda önemli parklardan ve alanlardan da geçen tramvay güzergahı 05.30’da başlıyor, 22.45’e kadar seferleri devam ediyor.

  1. T2 Tramvay Hattı: Zerdalilik- Müze
  • - Zerdalilik, Işıklar, Işıklar-2, Belediye, Üç Kapılar, Kale Kapı, Cumhuriyet Meydanı, Selekler, Meslek Lisesi, Barbaros, Müze

Bu seferin saatleri de 07.00 ile 22.30 arasındadır. Sefer sıklığı ise 30 dakikadır.

Antalya Tramvay Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Duraklar arası dakika aralığı, mesafesine göre değişiyor ancak genellikle duraklar arası 3 ya da 4 dakika sürebiliyor.

Sizler için rehber olacak Antalya tramvay durakları hakkında bilgileri paylaştık.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İmamoğlu'ndan yapay zeka paylaşımı
İmamoğlu'ndan yapay zeka paylaşımı
Nesli tükenmekte olan Namibya çitasının 4 yavrusu oldu
Nesli tükenmekte olan Namibya çitasının 4 yavrusu oldu
Emniyet Müdürlüğü çalışma (mesai) saatleri
Emniyet Müdürlüğü çalışma (mesai) saatleri
Forum İstanbul AVM Çalışma Saatleri
Forum İstanbul AVM Çalışma Saatleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.