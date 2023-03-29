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Antalya Tramvay Durakları

Antray olarak bilinen Antalya tramvay hattı T1A’dır. Peki Antalya tramvay durakları isimleri neler?

- Havalimanı, Yonca Kavşak, Sinan, Yenigöl, Altınova, Cırnık, Demokrasi, Topçular, Kışla, Meydan, Burhanettin Onat, Doğu Garajı, İsmetpaşa, Muratpaşa, Şarampol, Sigorta, Emniyet, Çallı, Dokuma, Pil Fabrikası, Otogar, Vakıf Çiftliği, Ferrokrom, Kepezaltı, Fatih

Antalya tramvay sefer saatleri ise hattına göre değişiyor. T1A sefer saatleri 05.23 ila 23.05 arasındadır ve sefer aralıkları da 14 dakikadır. Bu sebeple birini kaçırırsanız diğerini de bekleyebilirsiniz.

Diğer Antalya Tramvay Hatları

Antalya’nın en yaygın tramvay hattı olan T1A dışında da üç hattı bulunuyor.

İşte T1B, T3 ve T2 hattı tramvayların güzergahları ve sefer saatleri:

T1B Tramvay Hattı: Expo- Fatih

- Expo, Aksu, Kurşunlu, Anfaş- Pınarlı, Yonca Kavşak, Sinan, Yenigöl, Altınova, Cırnık, Demokrasi, Topçular, Kışla, Meydan, Burhanettin Onat, Doğu Garajı, İsmetpaşa, Muratpaşa, Şarampol, Sigorta, Emniyet, Çallı, Dokuma, Pil Fabrikası, Otogar, Vakıf Çiftliği, Ferrokrom, Kepezaltı, Fatih

Eğer yolunuz bu durakların geçtiği istikametteyse de T1B hattına binebilirsiniz. Buradaki fark ise havalimanı yoluna dönmüyor oluşudur. Onun dışında geçilen durakların çoğu aynıdır. T1B hareket saatler ise 05.15’te başlar, 22.45’te biter. Buna ek olarak sefer aralıkları da 14 dakikadır.

T3 Tramvay Hattı: Varsak- Müze

- Varsak, Kepezpark, Aktoprak, Aydoğmuş, Karşıyaka, Şelale, Süleyman Demirel, Ulubatlı Hasan, Fevzi Çakmak, Kuzeyyaka, Gazi, Sütçüler, Gündoğdu, Yeşilırmak, Kepez Belediye, Şehitler Parkı, Erdem Beyazıt Km., Yıldırım Beyazıt, Zafer, Atatürk, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Üniversite Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Müze.

Eğer Antalya müzelerini gezmek istiyorsanız binmeniz gereken tramvay T3’tür. Bu hattın son durağı Müze’dir ve burada gezebileceğiniz güzel yerler bulunuyor. Aynı zamanda önemli parklardan ve alanlardan da geçen tramvay güzergahı 05.30’da başlıyor, 22.45’e kadar seferleri devam ediyor.

T2 Tramvay Hattı: Zerdalilik- Müze

- Zerdalilik, Işıklar, Işıklar-2, Belediye, Üç Kapılar, Kale Kapı, Cumhuriyet Meydanı, Selekler, Meslek Lisesi, Barbaros, Müze

Bu seferin saatleri de 07.00 ile 22.30 arasındadır. Sefer sıklığı ise 30 dakikadır.

Antalya Tramvay Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Duraklar arası dakika aralığı, mesafesine göre değişiyor ancak genellikle duraklar arası 3 ya da 4 dakika sürebiliyor.

Sizler için rehber olacak Antalya tramvay durakları hakkında bilgileri paylaştık.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos