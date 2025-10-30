Antalya - İnegöl kaç kilometre? Antalya - İnegöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya - İnegöl kaç kilometre? Antalya - İnegöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya'nın uluslararası turizm enerjisinden yola çıkıp, Göller Yöresi'nin sakinliğini ve Afyonkarahisar'ın termal zenginliklerini aşarak, Osmanlı'nın kuruluş topraklarında yer alan ve günümüzde Türkiye'nin mobilya üretiminin lokomotifi olan İnegöl'e ulaşmak... Bu rota, özellikle iç turizm ve ticari lojistik açısından hayati bir önem taşır. Yaz aylarında Ege ve Marmara'dan Akdeniz'e inen tatilcilerin, yıl boyunca ise hammadde ve mamul taşıyan tırların mekik dokuduğu bu güzergah, Anadolu'nun dinamizmini en net yansıtan yollardan biridir. İşte detaylar…

ANTALYA - İNEGÖL KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

REKLAM advertisement1

Antalya ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en verimli olan güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Antalya şehir merkezinden İnegöl ilçe merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 435 kilometredir.

REKLAM

Bu orta uzunluktaki mesafe, Akdeniz kıyısından Marmara Bölgesi'nin iç kesimlerine doğru yapılan, coğrafi olarak belirgin bir tırmanışı ve ardından inişi içeren bir rotayı kapsar. Yolun tamamına yakınının yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluşması, bu mesafenin bir gün içinde rahatlıkla ve güvenli bir şekilde kat edilmesini sağlar. Dolayısıyla, Antalya - İnegöl kaç kilometre sorusunun yanıtı, yorucu olmayan, keyifli bir seyahat planına imkan tanır. Antalya - İnegöl kaç km hesabı yaparken 430-440 kilometrelik bir rotayı baz alarak hazırlık yapabilirsiniz.

ANTALYA - İNEGÖL ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Antalya - İnegöl arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan standart ve en mantıklı güzergahın detaylarını da içerir. Rota, Türkiye'nin en önemli kuzey-güney akslarından biri olan D650 karayolunu büyük ölçüde kullanır. Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir: Antalya'dan Afyonkarahisar'a: Antalya'dan kuzeye doğru D650 karayoluna çıkılır. Bu yol, önce Burdur'a, ardından Afyonkarahisar'a kadar devam eder. Yolculuğun ilk bölümü, Toros Dağları'nı tırmanan Çubukbeli Geçidi gibi manzaralı, rakımın giderek arttığı bir etaptır. Bu kısım yaklaşık 295 kilometredir.

Antalya'dan kuzeye doğru D650 karayoluna çıkılır. Bu yol, önce Burdur'a, ardından Afyonkarahisar'a kadar devam eder. Yolculuğun ilk bölümü, Toros Dağları'nı tırmanan Çubukbeli Geçidi gibi manzaralı, rakımın giderek arttığı bir etaptır. Bu kısım yaklaşık 295 kilometredir. Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya: Afyonkarahisar'dan kuzeybatı yönüne, D665 karayolu üzerinden devam edilir. Bu etap yaklaşık 100 kilometredir ve yolcuları seramikleriyle ünlü Kütahya'ya ulaştırır.

Afyonkarahisar'dan kuzeybatı yönüne, D665 karayolu üzerinden devam edilir. Bu etap yaklaşık 100 kilometredir ve yolcuları seramikleriyle ünlü Kütahya'ya ulaştırır. Kütahya'dan İnegöl'e: Kütahya'dan sonra D240 karayolu üzerinden kuzeye doğru son etaba başlanır. Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri geçildikten sonra İnegöl'e varılır. Bu son bölüm, özellikle Domaniç Dağları'nın ormanlık ve virajlı yollarını içerir ve yolculuğun en doğal manzaralı kısmıdır. ANTALYA - İNEGÖL NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Antalya - İnegöl ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, seçilen ulaşım aracına göre değişmektedir: Özel Araçla: Yaklaşık 435 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek kısa molalarla birlikte, özel araçla ortalama 5 saat 30 dakika ile 6 saat arasında tamamlanabilmektedir. Yolun büyük bölümünün bölünmüş yol olması sürüş konforunu artırsa da, özellikle Kütahya-İnegöl arasındaki dağlık bölüm sürüş hızını bir miktar düşürebilir.

Yaklaşık 435 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek kısa molalarla birlikte, özel araçla ortalama arasında tamamlanabilmektedir. Yolun büyük bölümünün bölünmüş yol olması sürüş konforunu artırsa da, özellikle Kütahya-İnegöl arasındaki dağlık bölüm sürüş hızını bir miktar düşürebilir. Otobüsle: Antalya Otogarı ile İnegöl Otogarı arasında günün birçok saatinde düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen mola sayılarına ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 6 saat 30 dakika ile 7 saat 30 dakika arasında sürmektedir.

Antalya Otogarı ile İnegöl Otogarı arasında günün birçok saatinde düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen mola sayılarına ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama arasında sürmektedir. Trenle ve Uçakla (Pratik Değil): Antalya'da demiryolu hattı bulunmamaktadır. İnegöl ise Bursa Yüksek Hızlı Tren hattına yakın bir konumdadır. Ancak iki şehir arasında doğrudan ve pratik bir tren yolculuğu seçeneği yoktur. Uçakla seyahat etmek isteyenler için ise İnegöl'e en yakın havalimanı Bursa Yenişehir Havalimanı'dır (YBT). Antalya'dan Bursa'ya direkt uçuşlar genellikle sezonsal ve sınırlıdır. Direkt uçuş bulunsa bile, havalimanına ulaşım, bekleme süreleri ve Bursa Havalimanı'ndan İnegöl'e yaklaşık 1 saatlik karayolu transferi de eklendiğinde, toplam yolculuk süresi özel araçla seyahat süresine yaklaşabilmektedir. Bu nedenle karayolu, bu güzergah için en mantıklı seçenektir. Antalya ile İnegöl arasındaki yaklaşık 435 kilometrelik mesafe, karayoluyla yaklaşık 5-6 saatte konforlu bir şekilde kat edilebilen bir güzergahtır. Bu yolculuk, sizi Türkiye'nin turizm ve tarım devinden, mobilya ve lezzet devine taşıyarak, Anadolu'nun üretken ve dinamik yüzünü en net şekilde deneyimleme fırsatı sunar.