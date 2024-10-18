Antalya Havalimanında güvenlik görevlisi kadına forklift çarptı
Antalya Havalimanında forklift'in çarptığı kadın güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi
Antalya Havalimanında 16 Ekim günü apron içerisinde yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması üzerine aprona forklift istendi.
Forklift sürücüsü Hasan Burak Güner geriye doğru manevra yaparken, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DURUMU KRİTİK
Ağır yaralanan Kurt, havalimanındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan ve şu anda yoğun bakımda tedavisi devam eden Selin Kurt'un durumunun kritik olduğu öğrenildi.
FORKLİFT SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından Hasan Burak Güner gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen Güner, tutuklandı.