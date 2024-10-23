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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Drift yapan tamirciye büyük para cezası - Haberler | Son dakika haberleri

        Drift yapan tamirciye büyük para cezası!

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, başka bir aracın plakasını taktığı otomobille drift yapan oto tamircisi E.Ş'ye, 74 bin 500 lira ceza uygulandı. Oto tamircisinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:41
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        Drift yapan tamirciye büyük para cezası!
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        Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında otomobille drift yapılarak trafiğin tehlikeye sokulduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        BAŞKA ARACIN PLAKASINI TAKTI

        AA'da yer alan habere göre ekipler, oto tamircisi E.Ş'nin otomobile tamirhanede bulunan başka aracın plakasını taktığını ve sahibinden izinsiz aldığı araçla drift yaptığını tespit etti.

        74 BİN 500 TL PARA CEZASI UYGULANDI

        Yakalanan E.Ş'ye "drift yapmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "güveni kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 74 bin 500 lira ceza kesildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Ayrıca oto tamircisinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün otomobille gece saatlerinde drift yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        #Antalya
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