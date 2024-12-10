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        Haberler Gündem Antalya haberleri: Boyu kadar köpek balığı tuttu ve... | SON DAKİKA HABERLERİ

        Boyu kadar köpek balığı tuttu ve...

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, profesyonel balıkçılık yapan Savaş Dursun'un kıyıdan denize saldığı oltaya yaklaşık 50 kiloluk köpek balığı takıldı. Köpek balığını denize girip kıyıya çıkaran Dursun, balığı bir süre inceledikten sonra kucağına alıp denize tekrar bıraktı. Dursun'un o anları komedi filmi Recep İvedik'in köpek balığı sahnesini hatırlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:18
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        Antalya'da profesyonel olta balıkçılığı ve danışmalığı yapan Savaş Dursun, balık avlamak için Manavgat ilçesi Manavgat Sahili'ne geldi. Dursun'un kıyıdan denize saldığı oltasına 1.5 metreyi geçkin yaklaşık 50 kiloluk kum köpek balığı takıldı.

        KUCAKLAYIP DENİZE BIRAKTI

        İHA'daki habere göre köpek balığını fark eden Dursun, ona zarar vermemek için suya girip kucaklayarak kıyıya çıkardı. Bir süre köpek balığını inceleyen Dursun, ardından balığı yüzgeçlerinin altından tutarak kucakladı ve tekrar denize bıraktı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Dursun ile köpek balığının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri, akıllara komedi filmi Recep İvedik'in köpek balığı sahnesini getirdi.

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        "İNANILMAZ KESKİN DİŞLERİ VAR"

        Sahildeki köpek balığı ile yaşadığı o anları da anlatan Dursun, şunları söyledi: “Çelik bedenli olta kullandık yakalamak için, çünkü inanılmaz keskin dişleri var. Balığa zarar vermemek için suya girerek onu kıyıya çıkardım. İnceledikten sonra dalgalardan dolayı gidemeyince Recep İvedik gibi kucaklayıp suya saldım.

        "AÇIKÇASI BİRAZ KORKTUM"

        Biraz korktum açıkçası ancak dünyanın farklı yerlerinde çok daha büyük köpek balıkları ile mücadele ettim. Özellikle koltuk altından tutuğunuz zaman balık etkisiz hale geliyor. Balıklarla çok haşır neşir olduğum için neresinden tutmam gerektiğini biliyorum. Bilmeyen arkadaşlara tavsiye etmem, hiç muhatap olmasınlar.”

        "KÜÇÜK BALIKLARI AVLIYORLAR"

        Aralık, ocak aylarında yağmurlardan sonra büyük akarsuların ağzından sersemlemiş balıkları toplamak için bu türlerin sahile geldiğini belirten Dursun, “Genelde bu aylarda gece avlanıyorlar. Ana menüsünde deniz memelileri olmayan balıklar.

        Küçük balıklarla besleniyorlar. İnsana saldırma ihtimali düşük bir tür. Biz genelde Derinsu da avlanırken denk geliyoruz. Bazen oltamızdaki balığın yarısını ısırarak bizden vergi alıyor, bazen canlı yemimize yakalanıyor. Yine salıyoruz, çünkü koruma altında” dedi.

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