Antalya Dünya Şampiyonası için alarmda - Diğer Haberleri

Antalya Dünya Şampiyonası için alarmda - Diğer Haberleri

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21 Nisan tarihinde Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun aynı saatlerde olması sebebiyle polisler önlem almak için harekete geçti.

Antalya Valiliğinde yapılan güvenlik toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) As Başkanı ve Dünya Yürüyüş Şampiyonası CEO'su Arif Alpkılıç, İl Jandarma Komutanlığı'ndan J.Teğ. Berat Can Koca, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü İzzet Tekeli, TFF Antalya Bölge Temsilcisi Sibel Bal ve Antalyaspor'dan Adem Akyürek katıldı. Rutin önlemlerin dışında emniyet yetkililerinin kafilelerin otel ve yarışma alanına gidiş gelişleri için özel önlemler alması kararlaştırıldı.