Antalya'da yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Giriş: 30.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:52
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
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