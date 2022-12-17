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Boş arazide bulundu! Bir kadına ait cansız beden!

Antalya'da, boş arazide üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında, bir kadına ait cansız beden bulundu. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kadının uyuşturucu kullanımından hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor

Giriş: 17.12.2022 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da vahşet | Boş arazide bulundu! Bir kadına ait cansız beden! - Haberler
Boş arazide bulundu! Bir kadına ait cansız beden!
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DHA

Antalya'da olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nın yan tarafında bulunan boş arazide meydana geldi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre arazide yerde hareketsiz yatan kadın olduğunu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KADININ ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlenirken polis ekipleri olay yerine şerit çekti.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının 30-35 yaşlarında olduğu belirlenirken, cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Polis ekipleri kadının kimliği hakkında çalışmalarını sürdürürken, kadının uyuşturucu kullanımından hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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