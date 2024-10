Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla tüm taşımacılık işlemlerinde "C" plakasının zorunlu hale getirilmesi, bir grup ulaşım esnafınca protesto edildi. Konyaaltı ilçesindeki UKOME önünde toplanan esnaf, "Korsan taşımacı değiliz" diye slogan attı.

Ellerinde "Herkes için adil ulaşım", "Yılların emekçileri ihaleye kurban", "Esnaf korsan değil emekçi", "C plakaların rantına izin vermeyeceğiz" yazılı pankart taşıyan grup, ardından UKOME'nin giriş kapısına "Plaka mağdurları" yazan siyah çelenk bıraktı.

Grup adına konuşan avukat Sevil Çiçek Uçar, UKOME kararı ve Büyükşehir Belediyesinin takdiriyle otel personeli servisi dahil tüm yolcu taşıma araçlarına, tarifeli ya da tarifesiz fark etmeden "C" plaka zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kendilerine verdiği D2 belgesinin belediye tarafından tanınmadığını belirten Uçar, "C' plaka olmadan taşıma yapanların araçlarının trafikten men edileceğine, araçlara ve içerisindeki yolcularına ceza yazılacağına yönelik bize beyanda bulunuldu. Bununla ilgili yönetmelik çıkartmışlar. Bunun iptali için dava açacağız. Hukuk mücadelesinde bulunacağız. Antalya'da zaten C plaka sayısı yeterli değil. Turizm kenti Antalya'nın ihtiyacını 'C' plakalı araçlar karşılayamaz" dedi.

Gruptakilerden Hüseyin Kösem ise Antalya'nın 17 milyonu aşkın turist ağırladığını, organize sanayi ve serbest bölgede onlarca büyük şirketin hizmet verdiğini kaydetti.