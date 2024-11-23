Antalya'da seraları hortum vurdu

Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

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AA'nın haberine göre, kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde akşam saatlerinde hortuma dönüştü.

İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonları eğdi ve tarım ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Sabah seralarına giden çiftçiler zararı görünce üzüntü yaşadı. Seralarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ve beraberindeki ekiple zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. REKLAM Erkal, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için duyurduğu turuncu kod uyarısını hatırlattı.

Aksu, Manavgat ve Serik'te kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirten Erkal, "Bazı yerlerde sel ve taşkınlar oldu. Tüm ekiplerimiz sahada görev aldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu. Serik ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Belek Mahallesi'ndeki bazı site, villalar ve yolları su bastı, araçlar su basan yollarda güçlükle ilerledi. Su baskınıyla karşılaşan villa ve site sakinleri su motoruyla belediyenin çalışmalarına destek verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başladı. MANAVGAT'TA 72 ÜRETİCİ TARSİM'E BAŞVURDU Manavgat'ın Çakış, Bereket, Denizyaka mahallelerinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması sonucu bazı tarım alanları ve seralar zarar gördü.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçede zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, gece gündüz demeden afetten zarar gören çiftçilerin yanında olmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Pazartesi günü itibarıyla bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Metin, "Sürekli bölgedeyiz. Çiftçilerimizi yardımcı olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu ana kadar 72 mağdur üreticimiz, TARSİM'e başvuruda bulundu. Taşkından etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun." dedi.

KAŞ'TA DA HORTUM OLUŞTU Öte yandan Kaş ilçesi merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Akçagerme Plajı yakınlarında hortum meydana geldi. Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini karaya ulaşmadan yitirdi. Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. ALANYA'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI Alanya ilçesinde Akdam Mahallesi'nde seralarda hasar oluşurken, Avsallar Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı. Ev ve iş yerlerindeki su birikintileri, belediye ekiplerinin yardımlarıyla boşaltıldı. Alanya Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar gören alanlarda inceleme yaparak, çiftçilerden bilgi alan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Tek tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır. TARSİM sigortası olan üreticilerimizin hasar girişleri yapılmış olup, eksperlerimiz tarafından tespit çalışmaları başlaması için talepte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Sigortası olmayan üreticiler için de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyleyen Göktepe, "Üreticilerimizin yaralarını el birliği ile saracağız inşallah." diye konuştu. İHA'nın haberine göre, Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kara, dün gece saat 21.00 sıralarında büyük afet yaşandığını belirterek, "Mahsullerimiz perişan halde, üretici 5 yıl geri gitti, hortum yarım saat sürdü önce saat 20.00'de sonra saat 21.00 sıralarında geldi. Yaklaşık 80 dönüm üzerinde sera kullanılamaz halde, domates biber patlıcan gibi ürünler ekiliydi ortalama 150 milyon liranın üzerinde zarar var, bulunduğumuz yer 18 dönüm burayı bile 50 milyon liraya yaptıramayız" dedi.

Mustafa Yılmaz isimli üretici ise hasarlarının büyük olduğunu belirterek, "Buradaki amacımız üretmek, üretime devam edebilmemiz için destek almak zorundayız, benim bu 8 dönüm araziyi yeniden ayağa kaldırmam 5-6 milyon lira, bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil" diye konuştu. Kemerağzı'nda üreticilik yapan ve serası zarar gören Şenay Rüzgar ise bütün hayallerinin hortumla sona erdiğini söyledi. Serayı krediyle yaptıklarını söyleyen Rüzgar, "Seramızda hortum çıktı, ben bu serayı krediyle yaptırdım hala kredim ödenmedi, telef olan ürünlere mi yanayım seralarımın yerle bir olmasına mı yanayım. 18 dönümün hepsi gitti, destek çıkmazsa çiftçi bitti arkamızda durulmazsa yeniden ayağa kalkamayız, bu işin içinden çıkmam mümkün değil burası benim 4,5 dönüm krediyle satın aldık krediyle yaptık, şu anda battık, 5 milyon zararım var" dedi.