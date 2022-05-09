Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da Görkem Ş. yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Serdar B'nin kullandığı 07 FG 153 plakalı motosikletle çarpıştı.

AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Zozan Gönel (25) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Gönel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.