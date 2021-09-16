Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde İstihbarat Şube Müdürlüğü , Merkez Jandarma Komutanlığı, Kemer JASAT ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı.

Operasyonda 332 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu.