Antalya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
Antalya Kaş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Feci kazada motosikletteki 2 kişi öldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
D-400 kara yolunda seyreden Furkan Öz'ün kullandığı motosiklet, Bezirgan Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.
AA'nın haberine göre; kazada sürücü Öz ile motosiklette bulunan Ayşe Esengül Karaca yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cenazeler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.