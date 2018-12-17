Antalya'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle Hisarçandır kara yolunda mahsur kalan araçlar Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Kentte sabah saatlerinde başlayan, öğleden sonra şiddetini artıran kuvvetli yağış, gece boyunca etkisini sürdürdü. AA'nın haberine göre; bazı bölgelerde sel ve su taşkınları meydana geldi.

Hisarçandır kara yolunda sel nedeniyle 8 araç mahsur kaldı. Araçtakiler Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Yamaçtan toprak ve kaya parçalarının da düştüğü yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri önlemler alındı.

Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde Gökdere'nin bitişiğindeki cadde, su seviyesinin yükselmesi üzerime belediye tarafından güvenlik amacıyla kısa süreliğine kapatıldı. Araçlar belediye çalışanları tarafından farklı istikametlere yönlendirildi.

Kemer ilçesinde Ağva Deresi'nin taşması nedeniyle Arslanbucak ile Kuzdere mahallelerini bağlayan köprü, su altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ovacık ve Kuzdere'de bazı yollar trafiğe kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi, itfaiye, kara yolları, emniyet ve jandarma ekipleri zor durumdakilere yardım etti.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN "OKULLAR TATİL DEĞİL" UYARISI

Antalya Valiliği, Twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsünün asılsız olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada, üzerinde Antalya Valiliği Twitter hesabının yazılı olduğu "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 16.12.2018 günü sabah saatlerinden itibaren Antalya ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağışına istinaden Antalya'daki bütün ilkokul, ortaokul ve liseler 17.12.2018 Pazartesi günü tatil edilmiştir." ifadesinin kullanıldığı ekran görüntüsü paylaşımları yapıldı.

Bunun üzerine Antalya Valiliği Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Valiliğimizin Twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir." ifadesi yer aldı.

Ayrıca tüm öğretmen ve öğrencilere de iyi dersler temennisinde bulunuldu.

MAHSUR KALAN İKİ DOKTOR KURTARILDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan iki doktora ulaşıldı.

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman doktorlar Cahit Bozyel ve Mehmet Salih Aslan'ın, Hisarçandır'daki Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Doktorlarla telefonla irtibat kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, doktorların yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini ifade etti.

DOKTORLARDAN BİRİNE ULAŞILDI

Timur, mahsur kalan doktorlardan Cahit Bozyel'in jandarma ile UMKE sağlık ekiplerince kurtarıldığını ve bölgeye yakın bir köye getirildiğini anlattı.

Diğer uzman doktor Mehmet Salih Aslan ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Timur, karayollarından iş makinesi istendiğini ve Aslan'ın bulunduğu bölgeye ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.

Her iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğuna işaret eden Timur, Aslan'ın da yanında çadırı bulunduğunu ve korunaklı bir bölgede olduğunu aktardı.

DOKTORLAR BÖLGEYE YAKIN KÖYE GETİRİLDİ

Timur, yoğun çalışmalar neticesinde mahsur kalan diğer doktor Mehmet Salih Aslan'a da ulaşıldığını söyledi. İki doktorun bölgeye yakın bir köyde güvenli bölgeye getirildiğini belirten Timur, doktorların yarın şehir merkezine getirileceğine dikkati çekti.

Timur, ekiplerin bölgeden çekildiğini kaydetti.