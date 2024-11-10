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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da kar yağışı! | Son dakika haberleri

        Antalya'da kar yağışı!

        Sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı da başladı. Birçok nokta beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:38
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        Antalya'da kar yağışı!
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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        AA'da yer alan habere göre kentte hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

        Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

        Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.

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