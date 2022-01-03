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Son dakika: Antalya'da kahreden yangın! “Hiçbir şeyim kalmadı. Ben bittim abi

Antalya'da kahreden yangın! “Hiçbir şeyim kalmadı. Ben bittim abi”

Antalya’da dün gece bir gecekonduda çıkan yangında 4 kişilik aile her şeyini kaybetti. Yangın sırasında maaşlarını kurtarmaya çalışan baba ve oğlu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

03.01.2022 - 13:00 | Güncelleme: GÜNDEM
İHA

  • Antalya’da dün gece çıkan yangın sonrası evleri küle dönen 4 kişilik aile, evlerinin yanı sıra tüm eşyalarını kaybetti. Eşyalarını kurtarmak isterken yüzü, kafası ve kollarında yanıklar oluşan babanın, kendi ve oğlunun daha bir gün öncesi aldığı maaşlarını kurtarmak için alevlerin içerisine kendini attığı ortaya çıktı

  • Felaketin boyutu gündüz drone ile havadan görüntülenirken, evinin halini gördükçe gözleri dolan 2 çocuk annesi Semire Dürgen, “Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. İçeriye koşup parayı kurtarmaya çalıştı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı” dedi. 

  • Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi 4402 sokak üzerinde bulunan Cemil Dürgen’e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmek için elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir ve Semir Miçooğulları birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evinin alevlerin sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. 

  • Alevlerin bir anda evi sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

  • Cemil Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dürgen ailesi, yangında evlerini ve tüm eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

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