Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyor

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Turizmin kalbi Antalya’da düzenlenen yarışmalarda yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarışacak. Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller ve sunumlar dört gün boyunca hem katılımcılara hem de ziyaretçilere unutulmaz bir TEKNOFEST deneyimi yaşatacak. Türkiye’nin Büyük Dil Modeli T3 AI lansmanına ev sahipliği yapacak TEKNOFEST Akdeniz’de T3 AI Hackathon Yarışmasının Final Sunumları, Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Prompt Yazma Eğitimi ve yapay zekâ temalı TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı ile yapay zekâ alanının derinliklerine inerek, keyifli bir öğrenme deneyimi yaşanacak. Etkinlikte yapay zekânın yanı sıra İklim Değişikliği konusunda yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Girişimci Yetiştirme Programı Fikir Maratonu düzenlenirken nükleer enerjiden uzay ve havacılığa, patent ve tasarımdan İHA/SİHA pilotluğuna dek çeşitli alanlardaki uzmanlar ziyaretçilerle buluşacak.

Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak hızlı giriş yapabilecek. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor. Antalya’da gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları: Akıllı Ulaşım Yarışması

Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

BlokZincir Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Finansal Teknolojiler Yarışması

HackMasters

Hava Savunma Sistemleri Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Kablosuz Haberleşme Yarışması

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

T3 AI Hackathon

Tarım Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Robolig Yarışması

Uçan Araba Simülasyon Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Sürü İHA Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)

Turizm Teknolojileri Yarışması