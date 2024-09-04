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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyor - Teknoloji Haberleri

        Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyor

        Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde başlıyor. 5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan yarışmalar teknoloji tutkunlarını bir araya getirirken heyecan dolu bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurusu alınırken, Antalya'da düzenlenecek olan 25 teknoloji yarışmasına ise 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:39
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        Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyor
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        Turizmin kalbi Antalya’da düzenlenen yarışmalarda yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarışacak. Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller ve sunumlar dört gün boyunca hem katılımcılara hem de ziyaretçilere unutulmaz bir TEKNOFEST deneyimi yaşatacak. Türkiye’nin Büyük Dil Modeli T3 AI lansmanına ev sahipliği yapacak TEKNOFEST Akdeniz’de T3 AI Hackathon Yarışmasının Final Sunumları, Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Prompt Yazma Eğitimi ve yapay zekâ temalı TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı ile yapay zekâ alanının derinliklerine inerek, keyifli bir öğrenme deneyimi yaşanacak. Etkinlikte yapay zekânın yanı sıra İklim Değişikliği konusunda yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Girişimci Yetiştirme Programı Fikir Maratonu düzenlenirken nükleer enerjiden uzay ve havacılığa, patent ve tasarımdan İHA/SİHA pilotluğuna dek çeşitli alanlardaki uzmanlar ziyaretçilerle buluşacak.

        Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak hızlı giriş yapabilecek. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

        Antalya’da gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları:

        • Akıllı Ulaşım Yarışması
        • Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)
        • Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
        • BlokZincir Yarışması
        • Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
        • Çip Tasarım Yarışması
        • Eğitim Teknolojileri Yarışması
        • Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
        • Finansal Teknolojiler Yarışması
        • HackMasters
        • Hava Savunma Sistemleri Yarışması
        • İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
        • Jet Motor Tasarım Yarışması
        • Kablosuz Haberleşme Yarışması
        • Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması
        • Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
        • Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
        • T3 AI Hackathon
        • Tarım Teknolojileri Yarışması
        • TEKNOFEST Robolig Yarışması
        • Uçan Araba Simülasyon Yarışması
        • Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
        • Helikopter Tasarım Yarışması
        • Sürü İHA Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)
        • Turizm Teknolojileri Yarışması
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