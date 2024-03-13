Antalya'da doluyla kar topu oynadılar!
Antalya'da dolu hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar doluyla kar topu oynadı
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Antalya'nın merkez ilçelerinde dolu trafikte aksamalara neden olurken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Fotoğraf: İHA
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Ani başlayan doludan korunmaya çalışan vatandaşlar işyeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.
Fotoğraf: İHA
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Biriken dolu taneleri nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile kaldırımlar beyaza bürünürken, bazı mahallelerde ise kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Dolu nedeniyle bazı seralar ile ekili, dikili alanlarda da zarar oluştu.
Fotoğraf: İHA
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Öte yandan, Kemer'in Beldibi Mahallesi açıklarında ise hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşması nedeniyle herhangi bir hasara neden olmayan hortum, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA