Korkutan yangın kontrol altında

Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 8 helikopter, 20 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar alan zarar gördü.