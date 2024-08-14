Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı
Giriş: 14.08.2024 - 20:38 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:38
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda ekipler, cezaevinden izinli olarak çıkıp teslim olmayan firari M.H.K'yi yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yakaladı.
M.H.K, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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