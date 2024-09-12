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        Haberler Gündem Antalya'da camide çıkan yangın hasara neden oldu - Güncel haberler

        Antalya'da camide çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir camide çıkan yangında hasar oluştu. Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 00:52 Güncelleme: 12.09.2024 - 01:24
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        Camideki yangın hasara neden oldu
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        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Birlik Cami'nin bina kolonunda elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.

        Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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