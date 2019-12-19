19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesi, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk isimli genç, dershaneye gitmek için yol kenarında beklemeye başladı.
AĞIR YARALANDI
Minibüsün gelmesiyle birlikte aniden yola fırlayan gence, Manavgat istikametinden Şelale istikametine gitmekte olan S.A.'nın kullandığı 07 AGG 165 plakalı ticari araç çarptı. Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya savrulan ve asfalta düşen genç ağır yaralandı.
İLK MÜDAHALE 112 EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILDI
İlk müdahalesi olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan Burak Öztürk, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Antalya'ya sevk edildi.
Kazayı duyarak hastaneye gelen Burak Öztürk'ün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.
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