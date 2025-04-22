Antalya'da 500 milyon dolarlık karma proje
RGüzel Group, Antalya'da 65 bin metrekare arsa üzerinde 730 konut, 104 markalı residence daire, 1 ofis bloğu, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip 175 mağaza ile 30 eğlence ve gastronomi alanına sahip AVM'den oluşacak projesi 'LUVİYA'yı tanıttı. Projenin yatırım bedelinin 500 milyon dolar olduğu açıklandı
RGüzel Group’un yatırımıyla geliştirilen LUViYA, konutları, alışveriş merkezi, ofisleri ve oteli ile Antalya’da hayata geçirilecek. Aspendos Bulvarı’nda konumlanan LUViYA, 500 milyon dolar yatırımla kurulacak.
65 bin metrekare arsa üzerinde hayat bulacak LUViYA’da 730 konut, 104 markalı residence daire, 1 ofis bloğu, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip 175 mağaza ile 30 eğlence ve gastronomi alanına sahip AVM yer alıyor.
RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel, projeyle ilgili şunları söyledi:
“Antalya, Türkiye’nin dünyaya açılan ve en hızlı gelişen şehirleri arasında öne çıkıyor. Şehrin popülasyonu her geçen gün yükselirken nüfusun ihtiyaçları ve beklentileri de trendlerle birlikte şekilleniyor. LUViYA ile yaşam, alışveriş, iş ve eğlenceyi bir araya getiren planlı, estetik ve çağın tüm ihtiyaçlarını tek bir noktada toplayan bir kent yaşamı oluşturuyoruz. LUViYA, konutları, ofis bloğu, oteli ve güçlü marka karmasına sahip AVM’siyle şehrin en prestijli ve hareketli yaşam merkezi olacak. LUViYA, şehrin ana arterlerinden Aspendos Bulvarı’nda çevre, trafik, deprem, yangın ve sürdürülebilirlik planlarının nüfus artış senaryosuyla birlikte tasarlandığı bir proje. Tüm donatılarıyla hayata geçtiğinde yaklaşık 1 bin 500 kişinin istihdam bulduğu ve on binlerce kişinin günlük trafiğine sahip olacak kompleks bir yaşam merkezi olarak geliştiriliyor. Projenin mimarisinde İki Design Kurucusu Murat Kader’in imzası bulunurken, iç mimaride Gönye Tasarım, peyzaj projesinde ise On Tasarım’ın emeği var. Geoteknik ve deprem projelendirmelerinde Elba Group’un, yangın projesinde ise Knot’un imzası yer alıyor.”
Antalya’da devam eden tüm projeleriyle birlikte toplam 610 bin metrekare inşaat alanını yönettiklerini belirten RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel, "İmza projemiz olacak LUViYA’da da mevcut deprem ve yangın yönetmeliklerinin ötesinde senaryolar geliştirerek projelendirmelerimizi tamamladık. LUViYA’nın inşasında radye jeneral temel, C40 sınıfı beton ve B420c sınıfı çelik ile s235 sınıfı yapısal çelik kullanıyoruz. Yangın senaryolarına karşın otomatik alarm ve söndürme sistemleriyle birlikte acil durumlara yönelik büyük araçların müdahalesini kolaylaştıracak tahliye noktaları tasarladık. Elektrik kesintilerine karşı yüksek teknolojiye sahip jeneratörler ve yaklaşık iki günlük kapasiteye sahip su depoları ilave ettik. LUViYA, insan ve çevre odaklı bir yaşam projesi olarak sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirildi. Verimli atık su yönetim prensibi, yenilenebilir enerji üniteleri, akıllı ev sistemleri, elektrikli araç şarj alanları, blok zincir tabanlı bina yönetimi, akıllı otopark sistemleri, fiber optik altyapı ve daha birçok donatısıyla çağın tüm ihtiyaçlarına yanıt veren, çevreye duyarlı bir kompleks olarak inşa ediliyor" dedi.
Lansman dönemine özel olarak konut fiyatlarının 11 milyon TL’den başladığı LUViYA’da yüzde yüzde 25 peşinat, 48 ay vade veya yüzde yüzde 40 peşinat, 60 ay vade seçenekleri başta olmak üzere çeşitli ödeme planları ve kredi kullanımı sunuldu.
Daire seçenekleri 1+1’den 5+1’e kadar çeşitlilik gösteriyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği ve konut bloklarında temel atma faaliyetlerinin başladığı LUViYA’da teslimler ise 2028’in son çeyreğinde yapılacak.
65 bin metrekare arsa alanına sahip LUViYA’nın 52 bin metrekaresi peyzaj ve rekreasyon alanlarına ayrılıyor. LUViYA’nın peyzajı Akdeniz’in sembolü olmuş turunç, limon ve palmiye gibi ağaçların yanı sıra tarçın ve zeytin gibi çeşitli ağaçlar ile dört mevsim yeşil kalan kurakçıl bitkilerden oluşuyor.LUViYA’da açık ve kapalı havuz, sporcu havuzu ile sessiz havuz olmak üzere 4 yüzme havuzunun yanı sıra çocuk havuzu ile geniş yansıma havuzları yer alıyor.
5 bin 350 metrekaresi suyla çevrilmiş bir yaşam alanı sunan LUViYA’da toplam 2 bin metrekare spor ve sosyal donatı alanı yer alıyor. Projede fitness merkezi, sauna, buhar banyosu, çocuk oyun alanları, güneşlenme alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, havuz bar ve kafeterya bulunuyor.
LUViYA’nın marka hikayesi Antalya’nın antik tarihinden geliyor. Bölgede yaşam sürmüş ve adını ışık anlamına gelen LUVi kelimesinden alan LUViLER’den esinlenilerek LUViYA markası türetilmiş. Antalya’nın köklü kent tarihine de vurgu yapılması amaçlanan projede LUViYA markası ile ışığın insanlarının şehri anlamı oluşturulmuş.
PROJE DETAYLARI
Projenin Adı: LUViYAGeliştiren Firma: RGüzel GroupToplam Arsa Alanı: 64.920m²Toplam İnşaat Alanı: 390.000m²Toplam Yatırım Değeri: 500.000.000$Peyzaj Alanı: 51.968 m²İnşaata Başlama Tarihi: 06.12.2024Teslim Tarihi: 2028 Son ÇeyrekKonut Sayısı: 730Markalı Konut Sayısı: 104 AVM Mağaza Sayısı: 175 perakende mağaza, 30 eğlence ve gastronomi ünitesiOfis: 1 Ofis BloğuAVM Kiralanabilir Metrekare: 50.000m²Otel Yatak Sayısı: 300 (150 oda)Sosyal Donatı Alanları: 1.047m² kapalı alan, toplam 2.000 m²Daire Tipleri ve Metrekareleri: Brüt m2’ler gelecek1+1 Ort. Brüt 77 m²2+1 Ort. Brüt 125 m²3+1 Ort. Brüt 170 m²4+1 Ort. Brüt 242 m²5+1 Ort. Brüt 289 m²Başlangıç Fiyatı: 290.000$Proje Mimarı: İki Design / Mimar Murat Kader Statik Proje: Yapı Akademisi / İnşaat Mühendisi Erdinç ÖzkaraPeyzaj Mimarı: On Tasarım / Dr. Oktan Nalbantoğlu İç Mimari-Gönye Tasarım / İç Mimar Gönül ArdalLokasyon: Topçular Mahallesi Aspendos Bulvarı Muratpaşa / Antalya