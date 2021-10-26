Antalya'da 3 noktada eş zamanlı orman yangını

İlçeye bağlı Sarıkavak, Toptaş ve Güzören mahallelerinde saat 22.30 sıralarında orman yangınları çıktı.

İhbar üzerine Kumluca Orman Yangın Söndürme ekipleri müdahale etti. Alevler yayılmadan yapılan müdahale ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. DHA'nın haberine göre; soğutma çalışmaları sonrası, yangınların 3 ayrı bölgede aynı saatte çıkması sabotaj ihtimalini artırdı.

Teyakuza geçen polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri, bölgede devriye atmaya başladı. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.