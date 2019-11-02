Onur ödülüne layık görülen Selma Güneri, "Burada olmak çok güzel, öyle büyük bir mutluluk ki.. Ben 15 yaşında Antalya'da en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştım. Yıllar geçiyor 50 yıl, 50 küsur yıl hatta ve şimdi de Onur Ödülü, Yaşam Boyu Başarı Ödülü, bu çok daha anlamlı. Demek ki diyorum; 50 yıl boşa geçmemiş. Teşekkür ediyorum düşünenlere, festivalde emeği geçen herkese ve biz öze dönüş yapıyoruz bu sene. Bu beni çok sevindirdi. Yeşilçam'ı yaşatmak lazım, Yeşilçam olmazsa Türk sineması olmazdı zaten" şeklinde konuştu.