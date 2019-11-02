02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 56'ncı kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 10 bin kişilik spor salonunda kırmızı halı ve ödül töreni gecesi gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu Nefise Karatay ile Yekta Kopan üstlendi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçılar Türkan Şoray, Selma Güneri, Ahmet Mekin, Oktay Kaynarca, Salih Güney, Yusuf Sezgin, Burcu Güneş, Füsun Demiral, Cemal Hünal ve çok sayıda ünlünün olduğu kırmızı halıda, yıldızlar geçidi yapıldı. Öte yandan kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yılda adeta şıklık yarışı yaşandı.
Yeşilçam sanatçılarından usta oyuncu Salih Güney, kırmızı halıda şıklığını gösterdi. Ulusal sinema yarışmasına katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Güney, "Yeşilçam, Antalya Altın Portakal'la özleşir. Bizler için çok önemli olan bir ödül töreni, bizim için Oscar ağırlığında. Onur, prestij ödülüdür bizim için" ifadelerini kullandı. Güney, çok güzel filmler olduğunu, jürinin işinin çok zor olduğunu söyledi.
Tuba Ünsal, geçen sene festivalde jüri olduğunu hatırlatarak, "Ulusal yarışma yoktu, aradaki farkı çok net olarak görebiliyorum. Gördüğünüz gibi sektörün en ileri gelen ahalisi burada. Bununla ilgili bir yıl boyunca uğraşan sinema ve yönetmen emekçisi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu bizim festivalimiz, ülkenin en önemli festivallerinden biri. Sinema motivasyonla ilerleyen bir sanat dalı, eski şah şahsına kavuşmuş olmasından dolayı çok mutluyum" diye konuştu.
Oyuncu İrem Sak da, bu sene bir film içerisinde yer almadığını ifade ederek, Altın Portakal'ı izlemeye geldiğini belirtti. Festivale ilk kez katıldığını belirten Selin Şekerci ise, "Benim için çok farklı ve tatlı bir deneyim oldu. Birçok sinemacı ile film izlemek, onlarla filmleri yorumlamak çok tatlıydı" dedi.
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