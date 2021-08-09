KONUKLARA SÜRPRİZ YAPTILAR



Ünlü konukların tanıklığı eşliğinde evlenen ikili, sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlence sonrası davetliler için bir sürpriz hazırladı. Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, misafirleri için önceden ödedikleri bir spa programı satın aldı. Çiftin konukları böylelikle bu programdan faydalanıp, kendilerine özel bakım yaptırma imkanı buldu.



Bu konuklar ayrıca gecelik fiyatı oldukça pahalı olan lüks bir otelde ertesi güne kadar konakladılar.