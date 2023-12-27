Dilan Polat annesinin mezarı için şikayetçi oldu - Güncel haberler

Dilan Polat annesinin mezarı için şikayetçi oldu - Güncel haberler

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Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu imal etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre gösterişli paylaşımları nedeniyle aşırı zenginliği dikkat çeken Dilan Polat’ın annesi Nihal Ayhan, 2001 yılında eşi Rıfat Doğu tarafından öldürülmüştü.

BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ 36 yaşında çocuklarının babası tarafından katledilen Nihal Ayhan’ın mezarı Kocaeli’nde bulunuyordu. 23 Aralık’ta mezarının tahrip edilerek kazıldığı ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından kız kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Marmara Cezaevi’nde aynı koğuşta kalan Dilan Polat avukatı Hüseyin Kaya ile görüştü. REKLAM

Kendisine suç duyurusunda bulunma talimatı verdi. Polat’ın avukatları Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’na Türk Ceza Kanunu 153'üncü maddesi olan “İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan suç duyurusunda bulundu. Şüpheli kişi veya kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.