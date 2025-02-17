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        Haberler Gündem Güncel Annesinin mevlidinde hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Annesinin mevlidinde hayatını kaybetti!

        Zonguldak'ta Taşkın Çakır adlı kişi, 2 gün önce ölen annesi için mevlit okunurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:13
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        Annesinin mevlidinde hayatını kaybetti!
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 gün önce ölen annesi Şerife Çakır (68) için mevlit okunurken kalp krizi geçiren Taşkın Çakır (31), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre ilçede yaşayan Şerife Çakır, geçen hafta cuma günü, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

        MEVLİT SIRASINDA FENALAŞTI

        Şerife Çakır toprağa verilirken, dün oğlu Taşkın Çakır'ın evinde mevlit okundu. Taşkın Çakır, mevlit okunduğu sırada fenalaştı. Çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın Çakır, kurtarılamadı. Çakır'ın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

        Taşkın Çakır'ın cenazesinin yarın Ömerler köyündeki camide kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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