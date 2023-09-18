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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Annesinin Kuzusu'nun tanıtım filmi yayınlandı

        'Annesinin Kuzusu'nun tanıtım filmi yayınlandı

        Gösterime, "Annenin en sevdiği kişi mi yoksa kurban mısın?" sloganıyla girecek olan 'Annesinin Kuzusu'nun tanıtım filmi yayınlandı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:45
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        Tanıtım filmi yayınlandı
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        Umut Evirgen’in yeni uzun metrajlı filmi 'Annesinin Kuzusu' Türkiye prömiyerini 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde 21 Eylül'de yapacak. Festivalin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ilk kez izleyicilerle buluşacak filmden ilk görüntüler yayınlandı.

        Umut Evirgen’in senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Annesinin Kuzusu’nun oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar gibi başarılı isimler yer alıyor.

        Sevgi sözcükleriyle gizlenen terörün peşine düşen ‘Annesinin Kuzusu’, alışılmadık bir aile hikâyesiyle herkesin geçmişindeki travmalarına kapı aralamaya çalışıyor.

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        #Annesinin Kuzusu
        #umut evirgen
        #Adana Film Festivali
        #altın koza
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