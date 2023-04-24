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Annesinin kucağında vurulup ölmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı!

Adana'da, iki grup arasında çıkan çatışmada, annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu, gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın Fıratokulu Ailesi'nin bayram ziyaretine gittikleri sırada yaşandığı belirtildi

Giriş: 24.04.2023 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da annesinin kucağında vurulup ölmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı! - Son Dakika Haberler
Annesinin kucağında vurulup ölmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı!
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DHA

Adana'da olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada, silahlardan birinden çıkan mermi, yolda yürüyen Fatma Fıratokulu'nun kucağındaki oğlu Yusuf Arda'ya (1,5) isabet etti.

ÇATIŞMADA 7 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı. Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer 7 yaralı, sağlık ekiplerince farklı hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

ANNEANNESİNE ZİYARETE GİDİYORMUŞ

Fatma Fıratokulu'nun oğluyla birlikte annesini ziyarete giderken olayın yaşandığı belirlendi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Arda Fıratokulu'nun cenazesini, akrabaları teslim aldı. Fıratokulu, götürüldüğü Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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