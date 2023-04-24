Annesinin kucağında vurulup ölmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı!

Adana'da olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada, silahlardan birinden çıkan mermi, yolda yürüyen Fatma Fıratokulu'nun kucağındaki oğlu Yusuf Arda'ya (1,5) isabet etti.

DHA'da yer alan habere göre Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı. Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı.

Diğer 7 yaralı, sağlık ekiplerince farklı hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.