Annesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı!

Twitter kullanıcısı "shipilkins" olduğundan çok daha genç gözüken annesinin fotoğrafını "Bu benim annem ve hala benden herhangi bir erkeği çalabilir" cümleleriyle paylaştı. 42 yaşındaki annesinin fotoğrafına, kendi annelerinin fotoğraflarıyla yanıt veren sosyal medya kullanıcıları da internette akım başlattı. İşte gençlik iksirini bulan anneler ve çocuklarının paylaştığı cümleler...