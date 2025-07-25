Annesini öldürdü, 112'yi aradı!

Adana'da bir kişinin para vermediği için annesini sopayla döverek öldürdüğü öne sürüldü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, 24 Temmuz günü saat 21.00'da Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan O.Ç. (27), annesi Teslime Çetin'den (63) para istedi.

REKLAM advertisement1

112'Yİ ARAYIP "ANNEM BAYILDI" DEDİ

Annesi parayı vermek istemeyince O.Ç. sinir krizi geçirdi. Öfkelenen O.Ç. sopayla annesi darp etmeye başladı. Aldığı darbelere dayanamayan kadın yere düşüp şuurunu kaybetti.

Annesinin yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine O.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak 'annem bayıldı' diyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Teslime Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Çetin'in darp edildiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis O.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgusu devam ediyor.