Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Annesini öldürdü, 112'yi aradı! | Son dakika haberleri

        Annesini öldürdü, 112'yi aradı!

        Adana'da evlat vahşeti yaşandı. Olayda bir kişinin, para vermediği için annesini sopayla döverek öldürdüğü öne sürüldü. Katil zanlısının, annesini yerde hareketsiz görmesi üzerine de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp 'annem bayıldı' diyerek yardım istediği kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesini öldürdü, 112'yi aradı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da bir kişinin para vermediği için annesini sopayla döverek öldürdüğü öne sürüldü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre olay, 24 Temmuz günü saat 21.00'da Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan O.Ç. (27), annesi Teslime Çetin'den (63) para istedi.

        112'Yİ ARAYIP "ANNEM BAYILDI" DEDİ

        Annesi parayı vermek istemeyince O.Ç. sinir krizi geçirdi. Öfkelenen O.Ç. sopayla annesi darp etmeye başladı. Aldığı darbelere dayanamayan kadın yere düşüp şuurunu kaybetti.

        Annesinin yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine O.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak 'annem bayıldı' diyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Teslime Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Çetin'in darp edildiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis O.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgusu devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Dünya limiti aştı
        Dünya limiti aştı
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        Habertürk Anasayfa