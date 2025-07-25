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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Eskişehir'deki yangında görevlilerin şehit olduğu bölgenin fotoğrafları ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'deki yangında görevlilerin şehit olduğu bölgenin fotoğrafları ortaya çıktı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 5'i AKUT 5'i de orman işçisinin hayatını kaybettikleri yer belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:59
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        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
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        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinden çıkıp Afyonkarahisar’a sıçrayan 5 AKUT gönüllüsü ile 5 orman işçisinin aniden ters esen şiddetli rüzgarla birlikte alevlerin arasında kalarak şehit olduğu bölgenin fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde alevlerin arasında kalan iş makinelerinin demir yığınına döndüğü görüldü.

        Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınını söndürme çalışmalarında 5 AKUT gönüllüsü ile 5 orman işçisi ters esen şiddetli rüzgarla birlikte alevlerin arasında kalarak şehit oldu.

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        Sarıcaova köyü yakınında tepe noktalardaki ormanda 10 kişinin şehit olduğu alanın fotoğraf ve videoları ortaya çıktı. Görüntülerde alevlerin arasında kalan iş makineleri ve arazözlerin yanarak demir yığınına döndüğü, ağaçların ise siyaha büründüğü görüldü.

        CEP TELEFONU SİNYALLERİNDEN YERLERİ BELİRLENMİŞ

        Ormanda şehit olan 10 kişinin bulunmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. AKUT yöneticilerinin ‘arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz’ başvurusu üzerine bölgede cep telefonu sinyallerinin takip edildiği, Ankara’dan gelen arama kurtarma helikopteriyle yapılan incelemede orman işçilerinin bulunduğu alanın tespit edildiği öğrenildi.

        SAVCILIK TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

        Eskişehir’de 10 kişinin hayatını kaybettiği orman yangını bölgesinde savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde inceleme yapıldığı ve bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi.

        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar’a da sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında 5’i orman işçisi, 5’i AKUT görevlisi olmak üzere 10 kişi alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma çerçevesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yangının söndürülmesinin ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Savcılık kararı ile bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Bölgede savcılığın ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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