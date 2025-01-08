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        Haberler Bilgi Magazin Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

        Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak Kanal D yayın akışı

        Çarşamba akşamları yayınlanan Annem Ankara, ekran macerasına ara verdi. En son 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin 7. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu noktada dram türündeki yapımın sıkı takipçileri ''Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 8 Ocak Kanal D yayın akışına göre, başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı yapım tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 8 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:10
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        • 1

          Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu soruları 8 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Yılbaşı nedeniyle birçok dizi çekimlere ara verdi. Yılın ikinci haftasında bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanırken bazıları ekrana gelmedi. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in oturduğu, senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı Annem Ankara dizisinin 7. bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Bu sebeple dram türündeki dizinin yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Annem Ankara yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, Annem Ankara 7. Bölüm tarihi hakkında bilgiler.

        • 2

          ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

          8 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

          Saat 20.00’de Annem Ankara dizisinin tekrar bölümü yayında olacak.

        • 3

          ANNEM ANKARA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara verildi. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamadı.

          Yılın ikinci haftasında bazı kanallar, dizilerin yeni bölümlerini yayınlama kararı aldı. Bazı kanallarda ise dizilerin tekrar bölümleri ya da filmler yayınlanacak.

          Annem Ankara 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 15 Ocak Çarşamba günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

        • 4

          8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Annem Ankara (TEKRAR)

          22:45 Eski Yöntem

          00:45 Eski Yöntem

        • 5

          ANNEM ANKARA 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı BKM imzalı Annem Ankara dizisi, seyirciyi 90’lı yıllara götürüyor.

          Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü konu alan Annem Ankara 6. bölüm konusu şöyle;

          Bağış’ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış’ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal’in büyük oğlu Burak’la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir.

        • 6

          Hasan’ın eve yerleşmesi sadece Burak’ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal’den gitmesini ister.

          Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi’nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.

        • 7
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