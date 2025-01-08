Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu soruları 8 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Yılbaşı nedeniyle birçok dizi çekimlere ara verdi. Yılın ikinci haftasında bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanırken bazıları ekrana gelmedi. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in oturduğu, senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı Annem Ankara dizisinin 7. bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Bu sebeple dram türündeki dizinin yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Annem Ankara yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, Annem Ankara 7. Bölüm tarihi hakkında bilgiler.