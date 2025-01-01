Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

        Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı

        Kanal D ekranlarının yeni dizisi Annem Ankara, Çarşamba akşamları yayınlanıyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dram türündeki yapımın sıkı takipçileri Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 7. bölümü beklenen yapım için 1 Ocak Kanal D yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Annem Ankara yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 12:53 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Annem Ankara bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Annem Ankara 7. Bölüm tarihi hakkında detaylar…

        • 2

          ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

          Yayın akışına göre, dizi saatinde Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          ANNEM ANKARA BU AKŞAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Genellikle kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

          Bu nedenle Annem Ankara dizisinin yeni bölümü de yayınlanmayacak.

          Annem Ankara dizisinin 7. bölümünün önümüzdeki hafta yani 8 Ocak Çarşamba günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

        • 4

          1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

          01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

          03:00 Zalim İstanbul

          05:00 Kuzey Güney

          07:00 Küçük Ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          19:00 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Annem Ankara

        • 5

          ANNEM ANKARA 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı BKM imzalı Annem Ankara dizisi, seyirciyi 90’lı yıllara götürüyor.

          Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü konu alan Annem Ankara 6. bölüm konusu şöyle;

          Bağış’ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış’ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal’in büyük oğlu Burak’la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir.

        • 6

          Hasan’ın eve yerleşmesi sadece Burak’ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal’den gitmesini ister.

          Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi’nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.

        • 7

          Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Habertürk Anasayfa