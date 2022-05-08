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Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

Anneler Günü şiiri kısa, duygusal ve anlamlı! İşte en güzel resimli Anneler Günü şiirleri ve sözleri

Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bugün kutlanıyor. Bu güne özel annesine sevgisini güzel ve anlamlı bir şiirle göstermek isteyenler için 1 - 2 - 3 - 4 - 5 kıtalık duygusal ve resimli Anneler Günü şiirlerini derledik. İşte en güzel Anneler Günü şiirleri ve Anneler Günü sözleri...

08.05.2022 - 00:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Anneleri mutlu etmek ve onurlandırmak için kutlanan özel bir gün olan Annler Günü bugün kutlanacak. Anneler Günü şiirleri onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatmanın güzel bir yoludur. Varlığıyla hayatımızın en değerli parçası olan annelerimiz için kutlanan bu güzel ve anlamlı günde annenize ithaf edebileceğiniz şiirler onları çok özel hissettirecektir. İşte en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri...

  • ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

    BİR TEK ANNEM OLSUN BANA BİŞEY OLMAZ..
    Annedir yüreği fazla dayanamaz.
    Herkes bıksa benden annem bana doymaz.
    Öper besler beni unutur kalbinde.
    Annem burda olsun bana bişey olmaz..
    Hergün bakar bana kusurumu görmez.
    Günler gece olsa o ışığı sönmez.
    Ellerim büyüdü avuçlarında.
    Bir tek annem olsun bana bişey olmaz..

  • ANNEM TEK  VARLIĞIM
    Ey şefkati bol varlığım,
    Sayende olmaz darlığım,
    Türkiye’m ve uygarlığım,
    Anam benim, şefkat selim.
    Ninnilerle hep uyutan,
    Sevgisi kalbimde yatan,
    Bana çok meziyet katan,
    Anam benim tek varlığım.

    Hakkı ÇEBİ

  • ANNEM
    Annelerin en güzeli,
    Sensin, benim güzel annem.
    Ilık esen bahar yeli,
    Sensin, benim güzel annem.

    Güneş yüzlü, altın kalpli,
    Ağır başlı, tatlı dilli,
    Meleklerin eşi sanki
    Sensin, benim güzel annem.

    Açan çiçek, çağlayan su,
    Gülümseyen engin duygu,
    Evimizin mutluluğu
    Sensin, benim güzel annem.

    H.Latif SARIYÜCE

  • ANNECİĞİME
    Örneğimsin iyilikte,
    Veren elsin anneciğim.
    İnceliği güzellikte,
    Deren elsin anneciğim.

    Sen ağaçsın, ben bir yaprak,
    Sen fidanım, sense toprak,
    Evimizde, tertemiz, ak,
    Açan gülsün anneciğim.

    Ayağında cennet yolu...
    Anneciğim, gül kokulu.
    Sımsıcacık, sevgi dolu,
    Esen yelsin anneciğim.

    Sevgin bana güven verir,
    Derdim biter, erir bir bir.
    Sensin en duygulu şiir,
    Bir masalsın anneciğim.

    Rıfkı KAYMAZ

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